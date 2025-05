- 28. juna na Vidovdan, Rasta i ja zajedno. To je već jedan dobar spoj, iako smo muzički dosta različiti, itekako imamo muzičke osobine koje nas dosta povezuju, volimo sličnu muziku. Rasta je za mene jedno potpuno pozitivno otkriće. Imala sam predrasude o njemu na početku, i rekla sam mu to. Mislila sam da je nadobudan, a evo, ovo je prilika da razbijem tu predrasudu i kažem da je jedan divan čovek, jedno lepo osveženje u poslovno-muzičkom svetu. Vidim da je posvećen i kao roditelj, dosta smo pričali i imam jedno pozitivno iskustvo - kaže Seka i objašnjava zbog čega su njih dvoje „u klinču“:

- Mi se ne prepiremo, mi ćemo se takmičiti. Ne znamo kako će se to odvijati 28. juna, publika će odlučiti ko je bolji, glasniji, talentovaniji. Što se tiče nas dvoje, mi nismo u svađi. Obično to ljudi očekuju, ali kod nas toga nema. Ništa mu ne zameram, on je sjajan. Pričali smo kako je to dobra stvar. U njegovim pesmama se spominjalo nešto što ja ne volim te psovke i tako dalje, ali kaže da otkad je postao roditelj, tih stvari više nema. Rasta kaže da mu je postalo teško da svom detetu objašnjava, i svaka mu čast. Zaista, kada postanemo roditelji, imamo veliku odgovornost. Drago mi je da je on to shvatio i muzički. Zaista je jedno osveženje u ovoj muzici.