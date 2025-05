Javnosti je postala poznata kada se 1999. godine pridružila uveliko popularnom muzičkom sastavu, čiji je član već bila njena rođena sestra Ivana Stamenković Sindi , i obe su u grupi ostale do 2003. Nizali su se uspesi i hitovi poput „Noć je vedra nad Srbijom", „Pare, pare", „Šef stanice" i druge. Onda se Nevena na neko vreme povukla iz javnosti, udala, rodila sina i posvetila porodičnom životu.

- Zaposlila sam se, ima već mesec dana. Super sam se uklopila, divni su Kinezi, super su me prihvatili, fenomenalno mi je ovde - rekla nam je Nevena na početku razgovora i dodala:

- Ja nema šta nisam bila. Od pevačice, preko narodne poslanice, sad do Kineza i ne stidim se toga! Ponosna sam na sve što sam radila.

- Sama sam došla na ideju. Obratila sam se jednoj divnoj ženi koja radi ovde, gospođi Radmili, ona mi je šefica sada. Rekla sam joj da mi treba posao, odmah mi je rekla da sutradan mogu da dođem na probni rad koji traje nedelju dana. Tako sam i uradila. Prošla taj plaćeni probni rad i evo me. Oduševili se i oni i ja, tako da eto me ovde. Kolektiv je odličan, super sam se uklopila. Sama sam želela da se zaposlim, nisam htela niko da mi pomaže.

- Ja slažem robu, nekad stavljam one zujalice, po potrebi radim i na kasi. Bukvalno radimo sve. Nema najteži deo posla, volim rad sa ljudima, svašta pitaju, svašta ih interesuje. Počevši od toga gde se nešto nalazi, da li imamo u ponudi, da li može nešto da se vrati ili zameni...."

- Pa, da, prepoznaju me. Kažu, jao, što ste vi meni poznati. Prosto ne mogu da verujem da me prepoznaju jer sam se svesno davno povukla iz

medija. Sad sam već u godinama kad očekujem unuče. Mislim, ne očekujem ga, ali priželjkujem i da se to desi. Sin ima 17 godina.