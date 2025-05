- Mi smo sada u Bazelu, danas imamo jedan od mnogobrojnih dana za pres centar i intervjue. Maze me i paze, stvarno ne mogu da se žalim ni na šta. Uživam u svakom trenutku, u svakoj sekundi. Iz dana u dan su ljudi sve zainteresovaniji za sve što radimo. Mislim da smo uspeli u toj marketinškoj kampanji koju smo imali i mislim da trud polako počinje da se isplaćuje na svim poljima. Tako da nekako tempiram formu za drugo polufinale, u kojem nastupamo.Za one koji ne znaju, mi imamo dve generalne probe u sredu, tako da praktično u sredu imamo već dva nastupa sa publikom, dakle, arena će biti puna i popodne i uveče. Takođe, u četvrtak će biti još jedan nastup, takođe kao generalna proba tokom dana, isto u punoj areni, i onda tek u četvrtak uveče ide nastup koji se prenosi širom sveta.

- Nakon finala smo, na predlog RTS-a, stupili u kontakt sa Željkom Joksimovićem, koji je pristao da sarađuje s nama i da radi kao koproducent. Za mene je to ogromna privilegija, jer sarađivati s njim je nešto o čemu stvarno nisam mogao ni da sanjam. Željkov nastup sa pesmom Lane moje 2004. godine jedan je od glavnih razloga zbog kojih sam poželeo da jednog dana budem na sceni Evrovizije. Kada se promenio muzički koncept, shvatili smo da se prvobitna ideja pesme zapravo oslanja na mit o Orfeju i Euridiki. To se i u tekstu oseća, kroz motive kao što je Kerber, pa smo poželeli da podignemo nastup na viši nivo, i umetnički i tehnički. Imamo mnogo elemenata u koreografiji i scenskom izvođenju, koji su ove godine posebno zahtevni zbog specifične scene u Bazelu. Verujem da će sve to dodatno privući pažnju publike širom Evrope i sveta – kao što već i jeste.

- Što se mene tiče, očekujte da ću dati maksimum. Jedva čekam da predstavim Srbiju. Ovo je nešto o čemu sam dugo sanjao i mnogo sam se pripremao za to. Postoji velika odgovornost, velika nervoza, ali mi mnogo znači vaša podrška. Potrudiću se da na najdostojanstveniji način predstavim našu zemlju, kao što sam to radio i do sada na svim događajima – od Amsterdama, Madrida, Londona, Bazela, Zagreba... više ni ne znam gde smo sve bili. Mislim da je sve to deo Evrovizije, ne samo nastup, već i ceo put do njega. Ako se taj talas nastavi, ja sam dao najbolje od sebe. Ja sam čovek koji uvek veruje u najbolje. Verujem u čuda, u ono u šta mnogi drugi možda ne bi. Da nisam takav, ne bih ni bio ovde gde sam sada.