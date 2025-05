- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

- To je teško pitanje, pitanje za psihologa ili psihijatra, jer ja nemam taj osećaj. Nezavisno od osobe sa kojom sam. Ja sam to i Harisu pokušavala da objasnim, i drugima, ali oni svi misle da je do njih, u smislu sa mnom ne želiš dete... A ja, nekako... Osoba kojoj je potreban Ksanaks, koja ne može sama da reši taj neki verbalni problem, odnos sa ljudima, ne mislim da je spremna za dete i za vaspitanje deteta, ja koja bežim od svega - rekla je Rada.