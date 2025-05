- Prvo sam otišla kod ginekologa, koji me je poslao kod hirurga, a to je hirurg kod kog sam bila kada sam imala tumor na dojci, on mi je to tada odradio najbolje što je mogao i jako je dobar doktor. Ispričala sam mu šta se dešava, da ne mogu da funkcionišem normalno i da on to pogleda ultrazvukom. Mislila sam da je u pitanju kila, jer je tako izgledalo, kao neka izbočina iznad reza na stomaku.

- Pogledali su me ultrazvukom i otkrili su mi endometriozu na materici. Sa hirurgom sam doška do rešenja da se to operiše i tako smo to i uradili. Pre dve nedelje sam imala operaciju, to je bila sreda, otišla sam ujutru, operisana sam, provela dan i noć i ujutru sam se vratila kući. Nije mi bilo prijatno što su morali da mi otvaraju deo reza, ali kroz njega su izvadili to nešto. Na kontroli mislim da ću saznati šta mi je to bilo, da li je ta endometrioza ili nešto drugo, jer je i to bilo moguće - kazala je ona.