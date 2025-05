– Ja sam najbolje trenutke kreativnih svađa u rijalitiju u životu imala sa Ćemom. Ja i on se posvađamo, a posle toga jedemo zajedno, delimo klopu. On kapira moj sarkazam i kod njega sve može, on se ljuti, ugase se kamere i onda jedemo – prisetila se Maja, pokušavajući da ga ubedi da se ponovo prijave.

– To je bilo u mom prošlom životu, sada Maja me uporno nagovara na ta zlodela, ali ne bih da učestvujem u tome. Sve ima svoju cenu, a moja je visoka – jasan je bio Ćemo tada.

- Roditelji su ostali bez posla tada, bilo je pitanje kako preživeti i ja bukvalno nisam nosio obuću koja mi se sviđala, nego ono što mi roditelji kupe. Oduševljavao sam se iako mi se sviđala, ako sam se stideo da to nosim. Znao sam da moji roditelji to nemaju, nemaju više da mi pruže, pružili su mi maksimum i ja sam se pravio da je to nešto najlepše što sam dobio. Počeo sam sam da zarađujem, rano sam ušao u kafanu - rekao je on.