- Skoro sam dobio poruku "ti samo po kafanama, a majka ti umire", a meni je to beg od svega i da idem svaki dan, to je moj lični izbor i kakve veze ima to sa mojom majkom i sa svim što se dešava. Pored toga, pre sam dobijao poruke da će mi majci odseći noge, da će je u kovčegu doneti meni na noge, da će i mene i majku ubiti… Svašta sam dobijao od poruka i to su još ljudi sa pravim profilima. Pretrpeo sam sajber kriminal i linč zbog rijalitija, jer su to fanatici koji sve lično shvataju. Prijavio sam sve Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i od kad sam to rekao, slabije mi prete - rekao je Milan, a onda se osvrnuo i na najgnusniju uvredu koju je do sada dobio.