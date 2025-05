- Naravno, ja sam pričala sa njim o tome. Deca su deca i tu nema rasprave. Oni su braća po ocu i ja mogu njegovo dete samo da prihvatim. Ne mogu da ga prihvatim kao svoje iz razloga što je njegova majka živa. Dete ima svoju majku, ali ja kao žena njegovog oca i majka njegovog polubrata mogu samo da mu pružim sve što je u mojoj moći da se oseća kao član naše porodice. I to ću i uraditi ukoliko se, daj Bože, to desi - rekla je Nadežda, a na pitanje da li je Toma pokušao da pronađe svog prvog sina, odgovara:

- Nemam pojma. Ja se u to ne mešam, to je Tomina stvar, ja sam tu da podržim ako nešto treba i to je to. Pričali smo par puta na tu temu, naravno da bi voleo da ga upozna, ali ne želim da se mešam u to. To je stvar njegove prošlosti. Ja sam tu da podržim, njegova žena, neko ko okuplja porodicu. Videćemo, šta je Bog rekao, tako će da bude.