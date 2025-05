"Nekad ispadnem brzopleta i ne objasnim lepo na šta sam mislila. Pisanje mi bolje ide, pa želim da objasnim na ovaj način. Dakle, nisam mislila na svoje komšije i generalno moje selo (koje ističem vec skoro 20 godina i za koje se ne bi čulo da ga ja toliko nisam hvalila i potencirala), već da u skoro svakom selu znamo za poneki takav slučaj. Problem je što su sela mala pa tu svi sve namo, a naravno da svega toga o cemu sam govorila ima i u gradovima (ali se manje zna jer se ljudi ne poznaju). Naravno, pojedinačni slučajevi koje sam navela ne predstavijaju sve ljude i ne predstavljaju celo mesto; ali to ne znači da ih nema. Problem je i što se devojke koje se provokativno oblače (u koje spadam i ja, oduvek), smatraju devojkama nižeg morala i nazivaju nas pogrdnim imenima, pa eto nekada mora da mi prekipi u fazonu "dokle više o mojim minićima dok ove neke nazovi gospođe zakopčane do grla rade to što rade". Opet ponavijam, to su pojedinačnim slučajevi, nema razloga da se u mojim recima pronađe bilo ko ko tu ne pripada i ko me ne vređa. Dakle još jedom, odnosi se samo na one koji mene vređaju, a rade to što rade", napisala je Rada na Instagramu.