- Jedva sam prihvatila angažman u Švajcarskoj, Šaban me je savetovao da je to super. Jedan dečko s Novog Beograda, Srđan, živeo je u Švajcarskoj i bio je kriminalac. On mi je rekao da želi da mi pomogne da snimim album. Rekoh, vidi još jedna budala. Nek mu je laka zemlja, ubili su ga. Pristanem, bio je dobar i sa Džejom, a rekla sam mu kad dođe s parama, da povede ženu da pred njom to kaže. Ceca, tako se zove, došla je, a ja sam, kad su njega ubili, njoj vratila taj novac.