- Pa dugujem mu baš ovo, zato što sam danas tu, dugujem mu da nastavim sve što smo zajedno počeli, da ispunim sve naše planove i ono što smo želeli do kraja, odgovorila je Cipka, a Sanja Marinković ju je upitala koja mu je najveća bila želja kada je reč o njoj.

- Pa da imam svoj album, i moj album je već pripremljen, zajedno smo ga pripremili. Zvaće se "Za Nebojšu" naravno. Tu ću želju da mu ostvarim, iako to i nije moja želja, odgovorila je Cipka.

- Joj Bože, rasplakaćeš me. Kuku, nije me rasplakala Branka, ali ti ćeš me rasplakati. Dakle njegova najveća želja je da ti i dalje pevaš i da imaš svoj album. Je l vam sad jasno? Zato što mi u ovoj zemlji volimo da imamo taj filter licemerja - kako je mogla tako brzo da peva, kako ovako lepo izgleda, dodala je Sanja Marinković.