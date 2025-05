- Mi smo se za nekih nedelju dana odlučili za opštinsko venčanje. Bilo je samo "hoćeš li da se venčamo?". Trebalo je nakon toga organizovati burme i sve to što ide. Nekoliko puta smo odlagali venčanje zbog korona virusa - kazala je pevačica koju su komentarima prozvali da se udala "za dedu", aludirajući na njegove godine.

- Nismo matori kako su nas nazivali. Ne postoji merna jedinica za brak, bitno je da se ljudi pronađu. Inače sam neko ko ne čita komentare, ovog puta nisam ostala imuna na sve to. Zabolelo me je kako su ljudi ružno komentarisali i pljuvali. On nije deda jer ima 45 godina, samo godinu dana je stariji od mene - rekla je Biljana Sečivanović, koja se požalila da joj od kolega niko nije čestitao venčanje.