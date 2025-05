- Sve to je pogrešno shvaćeno. Nisam bila sa oženjenim čovekom. Kada sam imala 20 godina bila sam sa momkom koji je već bio u vezi, ali pred kraj. Ni kriva ni dužna sam tu upala. Oni su se rastali za par dana i to je to. Ja nisam krivac te veze. Danas to ne bih ponovila, ali bila sam mlada Eva i zagrizla sam jabuku - rekla je pevačica.