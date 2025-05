- Što se tiče saopštenja navodne mesne zajednice u mom selu (to je zapravo jedan čovek), a čije gluposti su nažalost objavljene, sve što je rekao o meni je laž i on će za to biti tužen. Tako da znaš, dragi čika Ljubiša - objavila je Rada Manojlović na Instagramu.