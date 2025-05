- Bila je noć, išla sam ulicom i slučajni prolaznik me je zgrabio i uvukao u žbunje.Tu počinje borba za moj život. Ruke nasilnika su se našle na mom vratu. On je imao problem jer sam se ja opirala. U tom trenutku vi možete izgubiti život za par minuta. Meni je tada ceo život prošao kroz glavu, setila sam se da mi je rođendan. To je neka priča gde je mene moj glas spasio, moj vrisak, jer je došao drugi slučajni prolaznik i spasio me. U filmu govorim koliko je teško pričati o tome. Ja sam mami ovo ispričala tek pre mesec dana - objasnila je Jelena.