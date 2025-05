Kako naš izvor navodi, Milanov boravak i poslušanje su sve samo nisu laki i jednostavni. Pevač je smešten u prostoriji koja se u manastiru naziva mazgara. To mesto je nekada služilo kao štala, gde su se čuvali manastirski magarci, a danas je to lepo uređen prostor sa 40 kreveta, gde spavaju manastirski gosti.

Pored ovih fizičkih poslova, nekad velika pevačka zvezda svaki dan ispunjava i redovna manastirska bogoslužbena pravila. Tako on ustaje u dva sata ujutrui ide u crkvu na bogosluženja i molitve koje traju sve do doručka u sedam sati. Tek posle toga on ide na svoje poslušanje i radi sve do večernje službe u 17 sati, nakon koje sledi skromna večera. Tokom dana, dok mu traje poslušanje, Milan ima i malo vremena za predah, tada odlazi do obale mora i tihuje ili razgovara s nekim od monaha ili poslušnika, kao što je i on sam.