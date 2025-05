- Dobila sam informaciju kada je izašao album i pesma "S vremena na vreme", da je neko zlurado prokomentarisao u prolazu pord njega da pesma i nije nešto, a on se okrenuo i rekao mu "Hajde, molim te, ne pričaj gluposti, pesma je balkanski hit". Nikad nismo pričali o tome, ali posle nekih 14 godina ja sam došla ponovo na poziv da sniamm emisiju i Saša Popopović me dočekao raširenih ruku, zagrlili smo se i poljubili. Bila sam srećna što ponovo mogu da osetim tu njegovu energiju. Mi nikada nismo imali problem, i ono u čemu se nismo sloćili je stvar poslovnog odnosa - rekla je Sanja za Kurir.

- Stvarno su ljudi digli ruke kako su godine prolazile. I mene je uhvatila frka kada sam napunila 50. Imala sam jedan veliki neuspeh koji me je baš oborio s nogu, to je predzadnja vantelesna. Tada mi je muž kupio Figara. Imam pudlu, lud je kao mećava - ispričala je Sanja tokom razgovora, pa nastavila:

- Figaro mi je digao sistem. Odjednom sam dobila malo kučence o kojem treba da brinem. Ja sam žena koja je putovala, bez ikakvih obaveza, a ker je obaveza u kući, to znate, verovatno imate ljubimce. Dobila sam Figara od tri meseca, on me je izvukao iz problema jer sam baš počela da tonem. Bila sam i na operaciji u Solunu. Nije lako ući u bolnicu u kojoj nikoga ne poznaješ i otići u operacionu salu. Moraš da veruješ tim ljudima. U jednom momentu si sav razbucan, ali znaš zašto to radiš i daješ sebi snagu. Nađeš sebi nešto što će te činiti zadovoljnom. Mene je more isto spasilo - ispričala je Sanja.