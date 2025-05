- Svaki vid agresije osuđujem, bez obzira što me je Mirković bez razloga uzimao u usta, ja mogu da mu kažem da sve što je pričao o meni je teška izmišljotina. Čovek me je optužio da sam ga čekao ispred Sava Centra, to me užasno vređa. Žao mi je što je sebi dozvolio da uđe u konflikt sa takvim momcima. Protiv sam svakog nasilja - priznao je Šašić, a potom otkrio da li ga vređa što je njegova ćerka izjavila da jednako voli Lukasa i njega: