Tea Tairović nedavno je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Ivanu Vardaju, a venčanje je bilo u opuštenoj varijanti, te nije želela da pravi pompu oko svenčane ceremonije.

Pevačica je sada otkrila detalje njihove svadbe i priznala da je promenila prezime.

- Tea Tairović Vardaj, zvanično, za moju publiku zauvek Tea Tairović. Ništa se nije promenilo, mi smo živeli zajedno dugo, navikli smo jedno na drugo i ništa se nije promenilo - rekla je Tea na samom početku u emisiji "Amidži šouu".

Kad si znala da je on taj? - pitao je Ognjen.

- Pričala sam svašta... Baš sam samu sebe demantovala, ali znala sam na prvi pogled da je on moj muž. To je ono nešto što ne može da se objasni, u nekim stvarima smo jako slični, u nekim jako različitim, a ono što je različito nas je spojio. On me je zaprosio, iznenadio me je - rekla je Tea.

Na pitanje o proširenju porodice, odgovorila je:

- Svi misle kada se udaš da mora da se proširi porodica, kada dođe vreme za to, mislim da je to kada Bog kaže.

"Napila sam se na venčanju"

Tairovićka je priznala da je popila koju čašicu više na svom venčanju, te da je bilo izuzetno veselo.

- Mi smo znali pola godine da će se desiti svadba, svim gostima smo rekli da se ne odaje lokacija ili tako nešto...Sve je bilo u granicama normale, ništa nije preterano. Jeste, istina, to je matičarka koja je venčala moje roditelje, a to nismo znali dok nismo otišli da damo podatke. Jako lep osećaj je kada kažeš "DA". Još je veselije bilo nego što sam zamišljala, ja sam napomenula gostima da želim da se maksimalno opuste, nema kamera, nema ništa. Ivan je pokidao tetivu i bilo je pitanje kako ćemo otplesati, ali se muški držao. Ja sam se mnogo pre ponoći presvukla, uhvatila sam crvenu haljinu i šampanjac, jako sam se napila. Sva sreća po nas da je to stvarno bio fajront, ostali smo do četiri ujutru, od dva do četiri ujutru nije ni na šta ličilo, ali je bilo veselo. Sanja je imala nezgodu jednu, krpelj je ujeo, ali eto, mali peh, znači da će biti dobar brak - istakla je ona i dodala:

- On i ja se ne odvajamo 24 sata, jedino ako je trening ili proba ili toalet. Ukus mog muža?! Pa bila bih u svojoj originalnoj profesiji, psiholog. On najviše voli meso. Bili smo u Italiji i sada oni ljudi ne jedu od dva do osam uveče, a mi se budimo u dva popodne kada smo na odmoru, izgladneo je do osam, pa jede šta god mu padne na pamet i tamo mu je najviše falilo meso.

