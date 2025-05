Rada Manojlović oglasila se ponovo nakon što su u javnost isplivale navodne optužbe ljudi iz sela Četereža, odakle je i sama pevačica. Ona tvrdi da kompletna izjava i saopštenje nisu "delo" pomenutih meštana već reči samo jednog čoveka i to izvenog Ljubiše, koji ima 100 godina. Pevačica je na Instagramu odlučila da sve obajasni pa je tako, kako je napisala, pozvala pojedinačno sve u selu i obrazložila im kako je došlo do nepotrebne pompe u javnosti.

- Evo dragi moji, mislim da sam se danas čula sa svima iz sela. Svakome sam objasnila sšta sam mislila i izvinila se ako sam ih uvredila jer mi to nije bila namera! I svi su me razumeli kad sam im rekla o kome sam pričala i da nisam na njih mislila. Ja se uvek izvinim kada preteram i kad kažem tako nešto nagrubo, pa ispadne da se neko uvredi. Svi se ograđuju od tog Ljubiše i

veze nema celo selo s tom izjavom i navodnim saopštenjem mesne zajednice (koja u mom selu ne postoji). Čak i oni hoće

da ga tuže jer piše u ime svih njih! Meštani Četereža mogu samo da se ponose mnome, kao što se i ja ponosim njima i time odakle sam. I ima da dovedem televizijske ekipe od kuće do kuće pa da vidite šta misle o meni i koliko me vole, kao i ja njih! Još jednom se izvinjavam mojim Četerezanima zato što sam se nespretno izrazila (mada su i novinari doprineli tome jer ispada da sam rekla za celo selo, što nije istina naravno i nisam idiot da tako nešto kažem!), a Ljubiša, ti si ga nadrljao. Izgleda da si neko ko me mnogo mrzi čim si se onoliko nalupetao i izvređao me. Ili si se nešto ti lično pronašao. Al da tako lažeš

neću da ti dozvolim, malo si se zaneo - napisala je Rada, koja je objavila i da je dobila mnogo poruka podrške.