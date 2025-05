- Onaj od kog sam najviše očekivala, najvie me je iznervirao. Bio je to Gaga Nikolić, ali on je to radio namerno. Ja sam bila dosta mlada i vodila sam jutarnju emisiju "Budilnik" na TV Beograd i dolazi mi Dragan Nikolić u emisiju. Imala sam velika očekivanja, ali ja ga nešto pitam, a on odgovori samo "Da", ja opet pitam on opet "Da". Bila sam reš pečena, preznojavala sam se kao voditelj, na mukama. Nekako sam se izvlačila, ne znam kako sam uspela, uglavnom snimili smo emisiju i bila je veoma dobra. Gledaocima je to bilo duhovito, ali meni je bilo mnogo teško, em sam klinka em mi došla tako velika zvezda - ispričala je Mančićeva.