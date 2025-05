Pevačica sad tvrdi da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju

Mina Kostić prvi put posle skoro dvadeset godina otkriva pravu istinu. Ona kaže da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju. Kaže da su joj oduzeli sve.

- Ostala sam u stanu od 39 kvadrata.

Na Lekinom brdu si finansirala zgradu.

- Da. I on mi je sve to uzeo.

Ne mislimo na Džeja.

- Na osobu ne želim ni da joj spominjem ime.



Tvoj bivši partner.

- Ne zanima me.

Ali čekaj kako je mogao da ti...

- Zato što sam budala i zato što sam dozvolila i Dudi i njemu da manipulišu. Ne želim da pominjem te osobe. Rekla sam, moje srce sam dala Isusu i više nikad neću da pričam nešto što nije istina, što nekom drugom odgovara šta treba da kažem. Jer ja sam i te kako pametna.

Kako su uspeli da te prevare?

- Pa ništa kao stavi to na moje ime, mi smo jedno i ja budala prihvatila.

Pa jel si mogla posle da ga tužiš?

- Ja nisam bila u stanju, a Duda nije mrdnula, neće da kaže uradi, idi, bar dve-tri godine je prošlo, ništa. Oni svi znaju najbolje. Drugo, ja moram sad javno da kažem, ovo je premijemo. Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali ja se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam malte ne moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Kakve pare, ja sam znaš i sama kako sam radila i pre nego što sam snimila album. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa 5 godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - rekla je za full screen media.

Zašto to nisi nikada javno pričala?

- Pa zato što ne možeš to mnogo da pričaš, ona je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala.

Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja

sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala.

Gde si živela do 19. godine?

- Živela sam kod kuće. Svi smo spavali nas desetoro na podu. Svi su dolazili kod nas, jedna lepa vesela porodica. Moj otac je mnogo lepo pevao i mnogo je bio lep čovek, on je radio u gradskoj čistoći. Moja mama je bila domaćica, ima nas desetoro. Mučili smo se, bili smo siromašni, ali snalazili smo se i bili svi pošteni.

Nisu te se odrekli, nisu te bacili i kao Duda te spasla?!

- Nije me ona ništa spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da

gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona.

Kako su tvoji roditelji reagovali na tu priču u javnosti.

- Pa oni su znali da to i da je to sa njene strane sve njeno maslo. Sve vreme sam ja imala kontakt i sa ocem i sa majkom i spavala kod njih, samo što je ona kao - nemoj, ljubi te majka, kao jedinka prolaziš, bolje ti je sama. Ja ovako kažem, ali ja to

ne želim. Ja to ne želim. Kajem se i dan danas. Išla sam da se ispovedam zbog toga, ali opet kažem, moji su meni oprostili, moji mene vole. Njihova sam kakva god da sam. Nisu bitne pare, avioni, kamioni, bitno je kakav si ti čovek. Ne volim dvolične ljude. Takve sam imala u životu.

Puno si zarađivala, gde su te pare?

- Pa eto gde su, jel sam uložila u zgradu tu, u njegov auto, u njegovu kuću, sve mi je oduzeo. Sa Dudom jedan stan manji, pa veći, pa još veći i sve tako.

Pa gde su ti stanovi?

- Pa ne znam, nemam. Sve su mi oduzeli.

Taj stan gde je Duda živela kome je pripao?

- To mi je jedino što je ostalo, i to nije njen stan, nego moj stan. Ona je imala 22 kvadrata i sve staro. Ja sam posle htela da se preselim sa detetom, nisam želela da niko vaspitava moje dete i plaćala sam i stanove. Ona je prešla u garsonjeru, a ja ostala u stanu.

U ovoj kući je živela Mina Kostić

U jednom trenutku dođe neko osvećenje, što se kaže...

- Dode, meni je mnogo bilo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla - hoćeš da me sahraniš živu. Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički. Dobila sam ulcerozni kolitis pre 16 godina, posle porođaja. To je zapaljenje debelog creva 25cm, pokojni Zoran Krivokapić me je posmatrao i radio kolonoskopiju. Do sad radila jedno deset puta kolonoskopiju, a sada mi taj slučaj vodi doktor Diranović. Mene nije sramota da pričam o tome. Moja sestra, sad kad mi je mama umrla, pre dve godine operisala je rak debelog creva i povadili su joj sve. Nisam mogla da dojim dete uopšte, 6 meseci sam je samo dojila. Imala sam tad 40 kila, porodila se i 40 kg.

I šta Duda tada radi u tom trenutku?

- Ništa. Ja takva idem i radim. I Igor to zna. Radim u kući i sve to.

Jel ti bar ponudila pomoć?

- Ne, sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno iskoristili su me i to je to. Neću o tome da pričam, kad bi ti pričala neke nebuloze šta su mi radili. Rađeno mi je da umrem, moje slike su stavljene u grob. Znači znam.

Kako si saznala to?

- Saznala sam. Bog mi je rekao. Mnoge stvari su mi se desile kad me je dotakao Isus, ja sam toliko srećna. Ne treba ništa, imam to dete. Ja mogu da budem na ulici, ja znam da ću da uspem. Ne treba mi ništa, ne trebaju mi ni avioni ni kamioni. Jesam bila kupoholičarka i to sve više nisam, ali to nije sreća. Nošena je moja slika na neki grob.

Ali zašto šta si ti loše uradila?

- Ne znam da meni bude loše i zdravstveno, finansijski i u ljubavi i istina je, tako se i dešava.

Jel si probala da skineš?

- Da, idem redovno u crkvu na pričešćivanje, idem na molitve, idem u manastire tako da se to rešava.

Jel si joj rekla nekada da to znaš?

- Ja sam, kada je ona bila u domu, otišla u stan da pokupim stvari, našla sam sliku moju i Igorovu, isečene glave sa strane... Ja sam se tresla i od slike mog deteta. Šokirala sam se. Mnogo laži.



I posle svega si je gledala.

- Jesam do kraja. Posle sam bila jako povređena i ljuta kada je umrla. Bilo mi je teško, ne znam dal osećaš bes, tugu, patnju, nedostajanje...

Kako ste se rastale vas dve?

Jel se sećaš vašeg poslednjeg susreta?

- Ona je bila dementna tako da ja kad dođem, ona kaže - gde je moja Mina. I uvek mi je govorila - ti si mnogo dobro dete, ljubi te majka. Dolazile su dve osobe, neću da ih pominjem, one će se same pronaći, koje su mene toliko ogovarale, rekla mi je sestra koja je tamo radila, kaže to je strašno Mina šta su sve pričale o tebi. To su moji neki nazovi prijatelji, najbliži. I onda su mi javili da je umrla i to je to.

Dok je Duda bila živa jel si joj ikada nešto rekla da znaš?

Ne, ja sam to posle saznala kad je već bila obolela i bila u domu i imala rak pluća. Doktor je rekao od 6 meseci do godinu dana i da se zahvalim onkologiji, svi su mi ljudi izašli u susret i Urgentni centar, stvarno su bili divni prema meni.

Nisi je ostavila uprkos svemu?

- Ne. Samo je morala u dom jer ja nisam mogla sa 40 kg da je gledam ja sam imala dnevno deset stolica krvavih. Nisam imala energije. Pila sam 2000 mg lekova za to. Igor je tu, ali je uvek gledao sebe. Njemu je žao mene, ali znaš Igor ko Igor. Njemu želim sve najbolje to je njen otac i najbitnije mi je da ona ima ljubav, a ima sa obe strane. Ja sam je od godinu dana odgajala sama, a sada ima 16.

Jel teško?

- Nije kad nekog voliš. Ona me je digla iz mrtvih. Bog me nagradio. Kad mi je sve oduzeto, kad mi je rečeno da ne mogu da rodim. Igoru sam rekla da ne mogu da rodim, kad sam zatrudnela, ja nisam bila srećna, ja sam plakala, i Igor i ja. Doduše, ja sam bila jako nervozna i baš ono posle svega što sam doživela, prema Igoru sam bila nervozna onako baš. Nije on to zaslužio, ali da je bila prava ljubav, on bi izdržao do kraja.

Bila si teška?

- Jesam, ja sam ga svaki dan terala i govorila da ne možemo više biti zajedno. On je govorio, molim te, rodi dete pa ćemo da se razidemo jer ti tako hoćeš.

Jel si ti to suštinski želela?

- Ne, nisam. To je trenutna reakcija i kad sam bila na Farmi, onda su svi rekli kako je on sa mnom zbog para, kako me vara, kako ovo, kako ono...

Jel on tebe varao?

- Ne znam niti me interesuje. Svako ko vara, sebe.

