- Mnogi su plasirali laži o meni, pa i da nisam bio na sahrani. To nije istina. Bio sam tamo i to znaju ljudi koji su bili tamo. Ta laž da mu nisam bio na sahrani me je mnogo zabolela. Maćeha je tu odigrala najveću ulogu!

- Ne, ne. To što on priča nema veze sa istinom. Bio je na sahrani, to niko ne poriče, pa ima onoliko slika gde on pozira i smeje se na očevoj sahrani. Njega je lično pozvao Rašid, Sinanov sin, i rekao mu da dođe na sahranu iako on nije to imao u planu. Nikad se nije javio od 2011. do 2018. da pita kako je Sinan, jer je bio jako bolestan. Sinanova striktna želja je bila da on ne dođe na sahranu, kao i da mu ništa ne ostavim od nasledstva jer će me prokleti. Ja sam mu ipak dala stan u Tuzli, u kom i sad živi s porodicom - rekla nam je Sabina pa dodala: