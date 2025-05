Andrija Terzić je široj javnosti najpoznatiji po citatima koji se dele na svim mrežama NAJCITORANIJI PISAC NA INTERNETU ZA KURIR: Zbog Jelene Janković sam se pobio u zatvoru, mnogi poznati kradu moje citate! Evo šta je Nole uradio za njega

Prvi roman je napisao u zatvoru. Njegove misli tetoviraju naši ljudi širom sveta. Čuveni je Kocka iz serije "Ubice moga oca". On je Andrija Terzić, najcitiraniji autor na internetu na našim prostorima, koji je nedavno preživeo ranjavanje.

Andrija Terzić bira društvo:

U intervjuu za Kurir otkrio je da Dragan Marinković Maca prisvaja njegove misli, a razgovor smo počeli anegdotom.

- Zadesio sam se u beogradskom klubu. Bili su i članovi nekih klanova za jednim stolom. Ušla je racija, popalila svetla, traže drogu, ludilo, kerovi i znate kako ide i pravo lampu meni u lice. Kaže mi: "Je l' si ti hteo da ubiješ inspektora Jakovljevića", ja se okrenem, kad ovi momci, da l' su "škaljarci", "kavčani", gledaju se, nije im jasno šta priča čovek. Odgovorim im: "Jesam, taj sam." Inspektor kaže: "Ovaj glumac,ovo su umetnici nisu kriminalci,palite muziku." Kaže mi dečko što je bio u klubu: "Brate, ja se prepao, mislio sam da si hteo da ubiješ nekog inspektora i pohapsiše nas sve." Nije znao da sam to igrao u seriji.

Da li si zaštitio citate?

- Regulisao sam tantjeme u Sokoju, ali nisam se zaštitio na internetu. Evo, Dragan Marinković, onaj šaban... Ne znam kako mu nije mrsko da precrta moje inicijale. Evo, uđite na njegov Instagram lambada jedna koja propoveda kao neku ispravnost, a svaki šesti post mu je moj citat s kog je obrisao inicijale A. T. Govorili su mu ljudi, fazon nemoj, ali ne vredi.

Kako je sve počelo?

- Zeznuo sam se kod citata jer ih nisam zaštitio. Ja sam uhapšen u Holandiji 2008. godine jer sam godinu dana ranije prešao ilegalno kamionom na falš vizu i pasoš. Teška krađa, i dobio sam zabranu za tu zemlju. Drugi put kad sam išao 2013. godine. Odradio sam zlataru i kad sam bežao policiji da me ne bi uhvatili, skočio sam u zaleđeni holandski kanal. Uhapse me. I da me od 50.000 pritvorskih jedinica dovede u istu sobu gde sam bio 2008. godine. Pogledam zid, kad ono piše: "Padnem ponekad, to je život, ustanem i još jače se zaletim, to je karakter A. T. 22. 2. 2008. godine." Po tome sad radim holivudski film. Kažem okej, ovo sam ja.

Ume precizno da pretoči misli na papiru:

Novak Đoković je sa zadovoljstvom delio tvoje misli.

- Kralj. Imao sam 16.000 pratilaca 2016. Budim se, kad ono 66.000. Seka je tad imala 300.000 a ja 66.000, eto tako je krenulo. Pomislio sam - okej, ovo je neki znak, a ja pratim znakove pored puta. Napravio sam stil da ne budem kopija i kidam.

Kakvi su ovi naši poznati?

- Ovaj naš džet-set je smešan. Preko dana oranje, uveče sobranje. Eto, izašao je citat.

Čula sam da si se zbog teniserke Jelene Janković pobio u zatvoru.

- To je bilo 2008. godine. Indijan Vels, igrala protiv Venus Vilijams. Ja u sobi sa Surinamcem. Priča tog Surinamca je da on proguta 900 grama belog... I on mi je bio cimer. Finale je bilo i ja sam se kladio da će ona da pobedi. On mi kaže: "Moja sestra će da je*e tvoju sestru." Ja u šoku. Reko, Venus nije tvoja sestra, ti si Surinamac, a ona Amerikanka, a Jelena je moja zemljakinja, zašto vređaš? Nisam rasista, ali ako smo ortaci, što navijaš za nju, a znaš da sam se kladio na Jelenu. I mi se pobijemo. Upadne policija i eto. Tada sam skontao da treba voditi računa šta s kim deliš.

Nedavno si upucan.

- To se desilo u velikom parku u Užicu. Svakako, uspeo sam da eskiviram sve to. Kad mi je prišao, udario sam mu ruku da mi ne puca u stomak. On je od straha tada pobegao preko mosta, što je dobro zbog dece. Oni su bili na drugoj strani. Verujem da sam spasao celu situaciju, samo mi je u glavi bilo da sačuvam decu. Mislim da je neki ludak u pitanju, kog sam ja verovatno nečim isprovocirao. Ja sam u samoodbrani gurnuo njegovu ruku i opalio je u nogu. Ne znam da li me je neko čekao, ali tako se desila situacija. Odbranio sam se i odbranio decu, što je najvažnije. Ljudi ljubomorni, zavisni, pakosni... Ljudi iz bližeg okruženja, za koje sam mislio da su mi bliski... A kamoli neko ko me ne voli, ko nije izašao iz Užica nikada, ko gleda te priče preko okeana... Ljubomora. Ljubomora je Isusa razapela na krst sa 33 godine, a gledali su kako pomaže ljudima. Ljubav će pobediti sve, i glasam za to.