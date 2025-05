- Kad uđete u odnose sa osobom koja ima dete iz prethodne veze, mora biti kompromisa. Ja sam spremna na to. Ja ne mogu da je vaspitavam, umem da budem stroga. Ful bebistovanje nije moguće, nije da mi ga neko traži, ali uvek mora neko da bude sa nama. On je uvek sa nama, on je roditelj - nisam ja. Ne bebisitujem ničije dete, na vašu veliku žalost, pošto me zamišljate kao Pepeljugu - rekla je ona svojevremeno.