- Sama sam otišla da živim sa njim. Pričala sam sa roditeljima, nije da nismo. Oni su meni rekli svoje, šta imaju, ali sam ja radila po svom. Jer, ja sam takva, ako se zaljubim ja ću da teram svoje. Oni su shvatili tad već da ne mogu ništa da mi govore, da me opasulje, tako da su samo rekli šta imaju, ali kao ti radi kako hoćeš, nećemo ti mi birati i to je to - istakla je pevačica pa otkrila da porodica baš i nije imala pozitivan stav o njenom emotivnom izboru.

- Znala sam ko je. Znala sam naravno, upućena sam bila i te kako, ali te neke detalje iz života, skandale i to sve, stvarno me nije interesovalo. Ja i dan danas ne znam, ne znam kako to ljudima nije jasno, jer moji prijatelji i ja smo takvi da uopšte ne čitamo vesti, ne gledamo televiziju. Ja gledam četiri, pet serija na tv-u,to jest na Netflix-u i to je to. Tako da ne pratim uopšte pogotovo estradne stvari, pogotovo još tada. Ja sam se tada bavila svojim poslom. Mislim kad je neka velika skandalčina ti čuješ, ali te neke poput napio se, ovo je, ono je, nisam znala i nije me ni interesovalo, nisam imala na radaru uopšte, tako da... - rekla je bivša ljubav Darka Lazića i potom otkrila koje je posledice imala nakon veze sa njim.