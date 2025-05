Slušaj vest

Rada Manojlović našla se u centru skandala kada je u jednoj emisiji izjavila da meštani njenog rodnog Četereža njoj zameraju što nosi kratku suknju, dok neki od njih imaju dete sa komšijom, a druge snajke su u vezi čak i sa svekrom.

Otac Rade Manojlović, Rade, kao i njena maćeha Suzana, stali su sada u odbranu pevačici.

- Ne bih mnogo pričao na tu temu, smatram da je to jedan nesporazum. To nije njen povod da bi ona to rekla. Nisam to ni slušao, niti sam pročitao, ali smatram da je to jedan nesporazum. Znate kako, uspeh se najteže prašta. Oseća se neka atmosfera, čini mi se da su jedva čekali ovih 18 godina, gde je ona, ne mogu da kažem proslavila selo, postojali su kalemari koji su radili po celoj Jugoslaviji bivšoj, po Sloveniji i dan danas rade, mi smo poznato kalemarsko i voćarsko selo, tako da se za Četereže čulo i pre Radmile. Imali smo neki pedigre poznatog sela. Međutim, ona je 18 godina bila je pozitivna ličnost ovde, odjednom jedna nespretna interpretacija nečega, dovela je do tog nesporazuma. Ne znam šta bih vam rekao dalje - rekao je Rade, pa je dodao:

- Njena izjava jeste nespretna, ali je u suštini tačna. Ona je na pozornici stalno, ne može da bude zakopčana do grla. To je normalna stvar. Sad to što nekome smeta što ona ima šlic ili ne znam ni ja šta to na njegovu čast, ne mogu da promenim ni da korigujem to njegovo mišljenje. U svakom slučaju, ja se ponosim sa mojom decom. One su skoro 20 godina otišle iz malog mesta u neki svet. Rada je imala 5 ili 6 momaka, to su bile pristojne veze. Ja da ne pričam svašta, ali ljudi promene za nedelju dana ovog ili onog, a ona za 20 godina na prste jedne ruke imala momke. Ono što ja znam ostala je normalna, ja sam bio na njenim svirkama, da se nešto desilo, ja bih prvi znao - istakao je on.

- Mi smo imali tu nesreću da Radi majka umre u 39 godina, tako da sam ja ostao kao i majka i otac. Uvek mi je teško kad pričam o tom periodu, ponosan sam, što smatram da su ostale normalne. Ona nikada nije rekla da je iz Smedereva, uvek je pominjala svoje selo u pozitivnom smislu. To što je rekla, ona je rekla istinu, e sad ko se pronašao u tome, to je njegova lična stvar - istakao je Rade.

Radina maćeha, Suzana takođe je imala samo reči hvale za pastorku, a na pitanje da li su neki ljubomorni na nju rekla je:

- Ne znam, ja nikad u životu nisam bila ljubomorna i ne znam šta znači ljubomora. Kad neko uspe, ja se radujem, kao da sam ja uspela ili da je neko od mojih uspeo. Što se tiče Radinog takmičenja i uspeha niko nije pomogao sem njenog oca i da kažem mene, mada ne volim to da pričam. Ja sam tu od početka, znam koliko je bilo teško i nama i njoj. Ponosna sam - kazala je Suzana, pa je dodala:

- Ja ne volim taj izraz maćeha, ja sam supruga njenog oca, mi smo u super odnosima. Ona kad dođe, ja je dočekam i ona je prema meni stvarno, super, kao moje dete. Zove me, ispričamo se. Kad joj je teško, mene pita za savet ili popričamo o problemima. Na početku su bile male nesuglasice, ali ništa veliko, one nisu prihvatale drugu ženu, ali brzo smo to prevazišli. Rada je uvek tu da pomogne, kada treba savet ili finansijska pomoć.

Iako se podigla bura u selu, komšije nemaju ništa protiv pevačice koja je proslavila njihovo selo.

- Komšije se nisu bunile, to je njemu tamo u centru napravio. Volimo mi Radu, još je znamo dok je kao dete pevala. Išla u školu i pevala. Ja sam dobar i sa njenim ocem. Tu je neko ispao đubre, ja njoj ništa ne zameram. Dobra je kao osoba - rekao je komšija Rade Manojlović iz Četereža.

- Znam Radinog oca i znam nju iz viđenja. Super je ona. Ja o njoj nisam čula ništa loše, da je njen otac loš - istakla je pevačicina komšinica.

Rada je trebalo komšiji da peva na slavlju.

- Priča normalno, hteo sam da je zovem na krštenje da peva, ali dobro bila je zauzeta. Mene poštuje i ona i njen otac.

