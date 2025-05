- Mislim da je pesma korektna, videću kakva je scenografija. Nadam se da će on ako bude zablistao kao vokal skrenuti pažnju na sebe jer uvek neko od ženskih ili muških vokala skrene pažnju interpretacijom, a on ako otpeva kao što zna skrenuće pažnju i to će biti jedan plus više da prođe u finale makar, a posle šta bude – rekao je Keba, a onda se osvrnuo i na koreografiju gde plesači vuku ovogodišnjeg predstavnika po podu.