Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović/Benny take a moment/Mina Dišlenković

Foto: Nikola Radišić/Luka Stepanović/Benny take a moment/Mina Dišlenković

Pevalo se od Srbije preko Hrvatske, do Severne Makedonije, pa nazad u Bosni i Hercegovini. U planu su bile i dve preostale zemlje bivše Jugoslavije, ali zbog nemogućnosti da se ispune sve tehničke stavke sa rajder liste koju je zahtevala produkcija „Senorita Music“ to se nije dogodilo. No, vratimo se na srpsku prestonicu i mesto gde je na masivnom zlatnom tronu počela turneja „Lav“.