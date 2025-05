- Njega znaju odavde, pa 'ajde da kažem do Amerike - ponosno ističu meštani.

Da je Halid od malena voleo muziku i bio svestan svog glasa znali su, kako on sam, tako i meštani jer su u njegovim interpretacijama mogli da uživaju svakoga dana.

- Sa brda kad je išao, a išlo se peške u školu, on je sa brda pevao - kaže meštanin.

Halid je imao nesreću, za to znaju svi meštani ali s obzirom na to koliko reči hvale imaju za njega na pitanje o toj neserći kažu:

- On to nije zaslužio sine, to je čovek koji se retko rađa.