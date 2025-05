- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca od rođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: "Da, tačno je!" Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće - rekla je Pajićeva za Kurir.