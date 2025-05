- Nikada o tome nisam pričao. Nikada nisam ni rekao da li smo bili u vezi ili nismo. E sada ću javno da kažem. Ivana je divna devojka, nema gram foliranja u meni kada kažem da je divna devojka, upoznao sam i njenu porodicu. Na mestu, dobra, sve u superlativu, ja nisam bio dobar. Ja nisam muškarac za tako divnu devojku. Do mene je. Sve je do mene. Razlog je da se ja nisam lepo ponašao, meni je smetalo svašta nešto. To je bio neki period mog života koji je bio turbulentan, ja sam bukvalno smetao samom sebi. Ivana je devojka za poželeti, devojka za primer. Da mi je neko rekao u tom trenutku Vladimire, nacrtaj idealnu ženu i daj joj najlepše osobine, da mi takva dođe, ja bih rekao u tom trenutku, ne mogu ni da mi takva dođe - rekao je Tomović.