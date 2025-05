- Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dve vile u blizini, obe su na Senjaku. Ne znam tačno gde se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam - ispričala nam je jednom prilikom sagovornica.

Prvi komšija proslavljenog šefa Bijelog dugmeta otkrio je za Kurir da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On nam je ispričao da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema rečima jedne prolaznice, po naselju se priča da cena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući košta 5.000 evra.

- Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi - ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči.