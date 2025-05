Naslednik Alke Vuice se poput nje bavi muzikom. On je sve uspešniji di-džej i muzički producent.

‒ Beskrajno je poštujem, samim tim što je samohrana majka. Zahvalan sam joj što me je donela na svet u uslovima koji nisu bili nimalo laki, ali je opet sve učinila da se osećam srećno i da budem tu gde jesam. Čitavog života bila mi je i ostaće uzor, nadasve ljudski i roditeljski. Prema mami sam oduvek osećao ljubav i ponos. Ljubav, jer je ljubav uvek davala i jer sam u njoj plivao.

‒ Nikada joj ništa nije teško. I usred noći da mi spremi palačinke, da priča sa mnom o bilo čemu, da ugosti i poslednjeg gosta kao da je prvi, da spase nečiju vezu od propasti, da priča satima i danima sa nesrećnima, da se bori za ženska prava sa prijateljima, ali i neprijateljima, da piše pesme do jutra i onda me probudi s toplom pitom od sira, da se vrati sa svirke u pet i vozi me u školu ili bilo gde...