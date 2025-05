Foto: Miomir Milić, Projekat "Why Oh Why"

Dragana Mirković pristala da učestvuje u projektu koji ujedinjuje planetu u humanitarnoj misiji

Balkanska zvezda Dragana Mirković pristala da učestvuje u projektu koji ujedinjuje planetu u humanitarnoj misiji "Why Oh Why“, rame uz rame za jednim od najvećih zvezda sveta današnjice poput Silo Grin, Frenč Montane, Fantasije i drugih.

Sada se projektu zvanično priključio i Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, princ Abdulah bin Sad bin Abdulaziz Al Saud, koga je vizonar preduzetnik i konsultant za zabavu Ralfs Van Eksel, pokretač "Why Oh Why", nazvao "vizionarem i esencijom" glavne svrhe projekta.

Eksel, pokretač "Why Oh Why" izrazio je uzbuđenje zbog učešća balkanske muzičke carice, a čovek koji je zaslužan što je do saradnje došlo jeste Draganin generalni menadžer Dražen Damjanović:

"Draganin glas je kao ničiji drugi. Njene decenije postojanja u zabavoj industriji govore same za sebe. Počastvovan sam što je prihvatila moj poziv i jedva čekam da svet čuje gotov projekat. Dragana je u projekat unela poseban pečat. "WOW", samo sačekaj!", reči su producenta projekta koje su preneli svi najprestižniji svetski mediji.

Dragana Mirković podelila je svoju iskrenu reakciju povodom učešća u ovom svetskom projektu:

- U svojim najluđim snovima ne bih ni zamislila da ću biti predstavljena u pesmi pored CeeLo Green-a, Fantasia, Kenni Lattimore, French Montana i drugih - i na projektu tako snažnom, sa porukom, svrhom i ciljem. Potpuno sam počastvovana što me je Raffles pozvao, i kako sam mogla da kažem ne - svoj deci i projektu sa svrhom i srcem za decu? - zapitala se Dragana.

Inače, ime naše muzičke zvezde objavljeno je u čak 211 svetskih medija, u koje spadaju i neki od najčitanijih svetskih portala, uključujući i američke nacionalne medije, poput FOX-a, CBS-a i drugih. Oni su objavili vest da je srpska diva pristala da učestvuje u globalnom muzičkom projektu u kome će stati rame uz rame sa nekim od najvećih zvezda današnjice, među kojima su se našla i takva imena poput Silo Grin, Frenč Montane, Fantasije i mnogih drugih.

Uključujući sve muzičke legende, "Why Oh Why" je započeo kao projekat sa sedištem u SAD, okupljajući ikone nagrađene Gremijem CeeLo Green, Fantasia, Kenni Lattimore, Sheila E., Emili Estefan i hip-hop zvezdu French Montana, zajedno sa The Vailers. Pesma, koju su zajedno napisali Van Eksel, Narada Majkl Volden i Emilio Estefan, takođe uključuje glasove 80 različite dece, simbolizujući ulogu sledeće generacije u oblikovanju bolje budućnosti.

Svojom ekspanzijom na Evropu i Bliski istok, "Why Oh Why" je prihvatio raznovrsniji zvuk, uključujući flautu i ​​violinu, instrumente koji kompoziciji unose prepoznatljivu kulturnu dubinu.

"Why Oh Why" je više od pesme; to je vapaj za svetskim mirom, podstičući globalno jedinstvo, razumevanje i kolektivne napore za rešavanje gorućih izazova sa kojima se čovečanstvo danas suočava.

Pored svog umetničkog sjaja, "Why Oh Why“ služi kao snažan poziv na akciju. Prihodi od pesme će biti od koristi za različite humanitarne svrhe, ojačavajući njenu misiju stvaranja opipljivih promena kroz muziku.

Srdačnim nastupom Dragane Mirković i maestralnom produkcijom Damjanovića, "Why Oh Why“ nastavlja da objedinjuje neke od najuticajnijih glasova u muzici i aktivizmu. Njihova strast i stručnost donose novu dimenziju pesmi, dodatno jačajući njen uticaj i doseg.

Kako se iščekivanje jača, u narednim nedeljama će biti objavljena još dva globalno poznata umetnika, koji će se pridružiti Dragani i dodatno učvrstiti "Why Oh Why“ kao značajan muzički pokret.

