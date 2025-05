- Romska veselja zadnjih godina i ne pevam. Odlučila sam da, kada to radim, budem za to dobro i plaćena. Ne želim tamo da sedim dugo, sat vremena je vremenska odrednica koja mi najviše odgovora. Najviše mi smeta preglasna muzika. Incident se dogodio pre nekoliko godina kada sam nastupala sa Enesom Begovićem, Šabanom Šaulićem, Viki Miljković i Janom.

- Ustajem da pevam, a on meni pred 1.500 ljudi kaže: "Sad ćete da pevate duete!" Objasnila sam mu da je to nemoguće, jer pevamo na matrice, ali on mi je na mikrofon dobacio: "Ti ćeš da mi kažeš!" Tada mi je pao mrak na oči... Opsovala sam ga, gađala, rekla mu: "M'rš!" i napustila proslavu. Otišla sam u hotelsku sobu, nisam ni honorar uzela. Posle su me molili da se vratim, pravdali se da je bio pijan i kako me vole... - ispričala je Dara Bubamara za K1.