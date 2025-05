Foto: Printscreen Youtube - Nino Rešić Hitovi - Official Channe, Printskrin / You Tube

Prvu ćerku Amelu Nino je dobio u vanbračnoj zajednici. Nakon toga Nino se dva puta ženio i dobio još dve kćerke Sandru i Tamaru. Iako razlozi njegovog prelaska iz islama u pravoslavlje i promena imena iz Amir u Nikola nikada nisu do kraja razjašnjeni smatra se da je to uradio zbog ljubavi prema prvoj supruzi koja je bila pravoslavne veroispovesti.

"Što? Što se nisi javio do desete godine? Ima jedna stvar koju nikada nisam rekla, to je ono što sam saznala naknadno. To je priča koju slušam godinama, u vreme kada je bio velika zvezda, menadžeri su mu govorili da treba da govori da nema nikoga i da ne treba da govori da ima dvoje dece. Ja sam čula to od ljudi koji su bili uz njega tada."