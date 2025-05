Pevačica Goca Tržan i njen suprug Raša Novaković su pojam da prava ljubav i iskrene emocije nemaju nikakve prepreke ni barijere, a on je 14 godina mlađi od nje.

GOCA TRŽAN POČELA KONCERT! Zasijala kao nikad do sada, a oni nisu mogli da obuzdaju emocije (VIDEO) Foto: Damir Dervišagić

- Mi smo porodica koja sve probleme iznosi na sto i razgovaramo. Mi nismo čuli ni saznali, nego nam je naš sin lepo to rekao. On je bio u Novom Sadu, studirao i svirao sa jednim bendom. Onda je bila audicija za Gocin bend, ja sam mislila da njega neće primiti jer je mlad, studira, roker je više bio - rekla je Rašina majka Zorica i otkrila kako joj je sin saopštio da je u vezi sa pevačicom.

- Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.