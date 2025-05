Veliša Đuričić , otac rijaliti učesnice Anđele Đuričić , ne oglašava se skoro nikada, osim u nekim vandrednim situacijama. Ipak, čini se da posle žestoke svađe Lepog Miće i njegove ćerke on nije hteo da ćuti, već se oglasio i otkrio kako se oseća nakon brojnih uvreda koje je čuo na svoj račun, a potom i Lepom Mići uputio jasnu poruku.

- To je ipak zatvoren prostor, oni nemaju nikakve poglede na spoljašni svet i verovatno imaju nervozu, stres i sve to. Neću zameriti Mići jer je to svakako zatvoren prostor i verujem da nije imao zlu nameru, pa mu je u svađi izletelo, ali svakako nije lepo da se bilo ko tako ponaša prema ženi. Ipak bi trebalo da bude malo više poštovanja prema ženi - poručio je Veliša.