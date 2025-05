- Još jedna neostvarena želja mi je... Ali, radimo na tome, a to je da budem otac. Roditelj. To mi je pre ovoga, ovo mi je nešto što je trivijalno, što mi je prvo palo na pamet, ali prava želja mi je da ja budem otac i roditelj. To mi je još uvek neostvarena želja, koja će se sigurno ostvariti. Daće Bog - istakao je Joca, sa smeškom na licu.