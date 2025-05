Marija Šerifović donela je pobedu Srbiji na Evroviziji pesmom "Molitva" 2007. godine, a sada priča kako se osećala i kako je podnela to što je prošla u finale ovog takmičenja.

Danas se priseća kako je podnela samu scenu i to takmičenje i neizvesnost šta će se desiti.

- Ja sam veliki tremaroš. Znači, meni se povraća, meni se ide i u wc, sve biološke potrebe koje jedno živo biće može da ima. I znojim se i svrbi me sve, znači, to je pakao. Do trenutka kad izađem na binu - otkrila je pevačica nepoznate detalje o sebi.