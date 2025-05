- Pesma se pojavila baš kada je ta priča bila aktuelna. Jeste ta tema bila aktuelna, ali nisam ja jedini muškarac koji je imao tu situaciju, mnogi su se pronašli. Najčudnije je to što su posle žene počele da vole tu pesmu više od muškaraca – rekao je on.

- Kada sam čuo i otpevao tu pesmu kod Braje, rekao sam mu ‘Brate, šta mi to radiš, gde sada da nađem sredstva?’ Ispalo je da je ta pesma napisana namenski za mene, ima još jedna pesma ‘Na moju dušu’ koja je strašna pesma koju sam stidljivo objavio. Normalno kada pevaš takvu pesmu da je svi poistovete. Nisam ja došao kod Braje i rekao da mi napiše to, on naravno prati situaciju. Marina i Braja znaju da opišu – zaključio je Zeljko za Grand.