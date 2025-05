On je jednom prilikom govorio o tome kako je trpeo bolove u ruci i kako je mislio da će mu ova povreda obeležiti kraj karijere.

- Nakon povrede ruke nisam mogao da stegnem pesnicu. Ja se sada u to ne razumem toliko, ali jako su mi bile otekle ruke. Mislio sam da sam nešto slomio, da se dogodilo nešto zbog čega ću morati ne baš da prestanem da se bavim ovim poslom, ali nešto što bi me sputavalo u daljoj karijeri. Kada sam obratio doktoru, on mi je prepisao dve terapije koje traju manje od 5 minuta. Za kratko vreme anulirao mi je svu bol i vratio pun pokret. Terapija nije bila naporna, ali je bila malkice bolna - rekao je ranije Veljko.