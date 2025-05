Aleksandra Tadić Cipka nikada nije javno eksponirala supruga, a sa Nebojšom se venčala u tajnosti nakon 10 godina veze. On je od nje bio stariji 24 godine, zbog čega je pevačica i trpela određene osude.

- Moj najlepši, najbolji, najjači! Najvoljeniji na svetu! Na današnji dan smo se samo privremeno razdvojili…Živećeš večno jer to je najmanje što zaslužuješ! Zauvek tvoja Mica, samo za tebe i samo zbog tebe - napisala je pevačica na Instagramu.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila: