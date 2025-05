- Said je iz mešovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vere. Iako kod Arapa nije uobičajeno da mladić i devojka žive zajedno, Said i ja nismo oklevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dve nedelje zabavljanja.