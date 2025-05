- To je bilo komično. On se od 15-e godine bavi muzikom i ja se tom njegovom talentu beskarajno divim. Kada je počela korona, on se popeo na sprat i rekao: “Ja moram nešto da radim”. To je tako trajalo jedan ceo dan. Popela sam se na sprat i onda je mene slikao. Pošto sam ja sujetna žena, žena koja hoće da bude lepa na toj slici. To je bila žena sa jednom malo većom rukom, nogom, sa malo većim nosom. Rekla sam mu: “Ovo ne valja ništa, to nisam ja”. On se žestoko uvredio i valjda ga je taj bes naterao da se malo više posveti slikarstvu. Ono što je meni najfascinantnije bilo u tim portretima jeste što se uvek u očima videla ona emocija koju je meni davala njegova muzika.