- Ja i Laura smo se upoznali, podružili, išli na piće i to je to. Samo što naši ljudi čim te s nekim vide da se voziš, piješ piće ili nešto jedeš, odmah misle da ste u vezi. Puno ljudi me prati na Instagramu, znao sam šta će se dogoditi. Ja njoj namerno kažem da digne noge dok ja vozim i to je izgorelo. Ona je meni zabavna, umirem od smeha na njene fore. Imamo odličan prijateljski odnos - poručio je Pantera za Dnevno.hr.