- Ne bih mnogo pričao na tu temu, smatram da je to jedan nesporazum. To nije njen povod da bi ona to rekla. Nisam to ni slušao, niti sam pročitao, ali smatram da je to jedan nesporazum. Znate kako, uspeh se najteže prašta. Oseća se neka atmosfera, čini mi se da su jedva čekali ovih 18 godina, gde je ona, ne mogu da kažem proslavila selo, postojali su kalemari koji su radili po celoj Jugoslaviji bivšoj, po Sloveniji i dan danas rade, mi smo poznato kalemarsko i voćarsko selo, tako da se za Četereže čulo i pre Radmile. Imali smo neki pedigre poznatog sela. Međutim, ona je 18 godina bila je pozitivna ličnost ovde, odjednom jedna nespretna interpretacija nečega, dovela je do tog nesporazuma. Ne znam šta bih vam rekao dalje - rekao je Radin otac za "Blic".