Hala Jasa u pomoravskom gradu bila je mala da primi sve one koji su hteli da uživaju u spektaklu folk carice, pa su čak otvorena i mesta sa smanjenom vidljivošću, pored bine.

Dragana će i tokom narednih nedelja nastaviti svoju veliku regionalnu turneju a uskoro se očekuje i premijera najveće svetske humanitarne akcije kroz pesmu Why, oh why na kojoj sarađuje sa globalnim zvezdama a za koju je tekst napisao njen menadžer Dražen Damjanović.