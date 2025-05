- Nisam namerno postala poznata po snimanju kavera. To se samo tako desilo tokom korone, kada sam snimila tu zbirku od 10 kavera. To je samo buknulo. Zašto? To niko ne zna. Ja kad se pojavim negde kao neafirmisan pevač, nema mnogo poente ulagati u pesme ako nemaš neku fan bazu, ako nisi bio u nekom takmičenju ili si nepoznat u medijima. To nikog ne zanima. Ljude prvo zanima ime, pa pesma. Snimila sam to da bih sebi pojačala obim posla jer nisam nigde imala svoje snimke. Kratko sam se bavila pevanjem i niko nije znao uopšte za mene. Ja bih volela da neko prepeva moje pesme. Meni je krivo što su kaveri razbesneli moje dve koleginice Jami i Sanju Maletić. Smeta im to mnogo. Ne osećam se prozvanom, nigde nisu pomenule moje ime. To postoji svuda u svetu. Majli Sajrus prepeva Doli Parton, ali se ona zbog toga ne ljuti. Pesme su u vlasništvu autora. Tačka. To je tako jednostavno, ako autor dopusti, žao mi je - istakla je Bobakova.